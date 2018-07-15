Челябинские следователи проверяют гибель человека на аттракционах в парке Гагарина

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 52-летнего мужчины, получившего травмы не совместимые с жизнью на аттракционе «Дикий поезд». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По предварительным данным, мужчина осуществлял ремонт аттракциона, предварительно не обесточив его, — сообщает ведомство.

Напомним, 13 июля в известном развлекательном комплексе Челябинска произошла трагедия. По данным очевидцев, пострадавший занимался техобслуживанием аттракциона «Дикий поезд». В тот момент, когда мужчина проводил ремонт, поезд тронулся. 52-летнему технику отрезало ногу. В состоянии шока и с большой кровопотерей челябинец был госпитализирован. Через несколько часов он скончался в больнице.