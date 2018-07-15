В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

Вблизи Стерлитамака накануне вечером произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, произошло столкновение двух автомобилей, из-за которого пострадал один из них.

Авария произошла на выезде из города в сторону Толбазов. По предварительным данным, ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, чтобы сократить путь. В настоящее время на трассе ведется ремонт дорожного покрытия и движение частично перекрыто. В результате столкновения второй автомобиль опрокинулся. Водитель «девятки» обратился за медпомощью.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook