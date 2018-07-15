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В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
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В Башкирии столкнулись два автомобиля, есть пострадавший 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Вблизи Стерлитамака накануне вечером произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, произошло столкновение двух автомобилей, из-за которого пострадал один из них.
Авария произошла на выезде из города в сторону Толбазов. По предварительным данным, ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, чтобы сократить путь. В настоящее время на трассе ведется ремонт дорожного покрытия и движение частично перекрыто. В результате столкновения второй автомобиль опрокинулся. Водитель «девятки» обратился за медпомощью.
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