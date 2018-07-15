Авария на трассе в Башкирии: автомобиль превратился в груду металла, водитель чудом выжил

Минувшей ночью, с 14 на 15 июля на трасе Уфа — Стерлитамак, неподалеку от Подлесного столкнулись отечественный ВАЗ и грузо-пассажирский УАЗ . Удар оказался такой силы, что «девятка» превратилась в груду металла, ее оппонент перевернулся на крышу. Фото с места ЧП выложили участники сообщества БашДТП.

Водитель легковушки родился в рубашке

— К счастью, все живы, травмы только получили, водителя легковушки осматривали врачи, точно о его повреждениях не могу сказать, — рассказал источник Ufa1.

Как предположили очевидцы аварии, водитель легковушки, скорее всего был пьян, потому что из машины пахло спиртным.

На месте ДТП работали дорожные полицейские, которые и расставят все точки на «I» и смогут с точность до минуты восстановить картину того дня.