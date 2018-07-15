Ещё
Авария на трассе в Башкирии: автомобиль превратился в груду металла, водитель чудом выжил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авария на трассе в Башкирии: автомобиль превратился в груду металла, водитель чудом выжил 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Минувшей ночью, с 14 на 15 июля на трасе Уфа — Стерлитамак, неподалеку от Подлесного столкнулись отечественный ВАЗ и грузо-пассажирский УАЗ. Удар оказался такой силы, что «девятка» превратилась в груду металла, ее оппонент перевернулся на крышу. Фото с места ЧП выложили участники сообщества БашДТП.
Водитель легковушки родился в рубашке
— К счастью, все живы, травмы только получили, водителя легковушки осматривали врачи, точно о его повреждениях не могу сказать, — рассказал источник Ufa1.
Как предположили очевидцы аварии, водитель легковушки, скорее всего был пьян, потому что из машины пахло спиртным.
На месте ДТП работали дорожные полицейские, которые и расставят все точки на «I» и смогут с точность до минуты восстановить картину того дня.
ufa1.ru: последние новости
Трактор берегись! В Башкирии стартует ежегодная операция ГИБДД «Если бы не камень, улетели бы в кювет»: в ДТП под Стерлитамаком пострадали водитель и двое детей ДТП на горной дороге: в Башкирии столкнулись две легковушки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
За «Кортежами» выстраивается очередь40
Почему не стоит заправлять полный бак8
Шведы показали первый в мире безкабинный электрогрузовик
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение