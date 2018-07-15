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В Оренбурге в колонию строгого режима пытались перебросить телефоны и пачку дрожжей
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В Оренбурге в колонию строгого режима пытались перебросить телефоны и пачку дрожжей 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Нарушители скрывали незаконную передачу в автомобиле, на котором подъехали к исправительному учреждению. Он вызвал подозрения надзирателей, патрулировавших территорию.
Сотрудники отдела безопасности задержали машину. Полицейские с помощью специально обученной собаки осмотрели ВАЗ, в котором находилось три человека. В автомобиле обнаружили три свертка, обмотанных канцелярским скотчем, в которых находилось шесть мобильных телефонов, зарядное устройство к мобильному телефону и пачка дрожжей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Оренбургской области.
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