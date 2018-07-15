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Девушка на авто упала со скалы, и чтобы выжить, неделю пила воду из радиатора
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Девушка на авто упала со скалы, и чтобы выжить, неделю пила воду из радиатора 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ее нашли люди, увидевшие обломки машины на берегу океана.
Жительница США на машине упала со скалы с высоты 60 метров и ей пришлось неделю ждать помощи спасателей.
Как сообщает телеканал NBC, 23-летняя Анжела Эрнандес ехала на машине из Орегона на юг штата Калифорния, через какое-то время перестала выходить на связь. Оказалось, что произошло ДТП, в результате которого ее автомобиль рухнул с обрыва. Эрнандес неделю пила воду из радиатора, и это помогло ей выжить.
Ее нашли люди, увидевшие обломки машины на берегу океана. Спасатели подняли девушку на дорогу, позже на вертолете ее доставили в больницу. Состояние Анжелы Эрнандес оценивается как удовлетворительное. Видео спасения опубликовал NBC.
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