Девушка на авто упала со скалы, и чтобы выжить, неделю пила воду из радиатора

Ее нашли люди, увидевшие обломки машины на берегу океана.

Жительница США на машине упала со скалы с высоты 60 метров и ей пришлось неделю ждать помощи спасателей.

Как сообщает телеканал NBC, 23-летняя Анжела Эрнандес ехала на машине из Орегона на юг штата Калифорния, через какое-то время перестала выходить на связь. Оказалось, что произошло ДТП, в результате которого ее автомобиль рухнул с обрыва. Эрнандес неделю пила воду из радиатора, и это помогло ей выжить.