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Как орудуют автомобильные воры в Краснодаре. Видео
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Как орудуют автомобильные воры в Краснодаре. Видео 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
На камеру видеонаблюдения попало ограбление иномарок на парковке одного из фитнесс-центров.
Инцидент произошел в минувшую пятницу. На кадрах видно, как буквально за считанные секунды злоумышленник одну за другой вскрывает задние стекла двух иномарок и похищает сумку и барсетку. После этого парень со своим подельников совершено спокойно уезжает на ожидавшем его авто.
Автомобильных воров ищут, автовладельцам следует быть более внимательными и не оставлять на сиденье припаркованных машин вещи, которые могут привлечь внимание преступников.
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