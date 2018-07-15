Как орудуют автомобильные воры в Краснодаре. Видео

На камеру видеонаблюдения попало ограбление иномарок на парковке одного из фитнесс-центров.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. На кадрах видно, как буквально за считанные секунды злоумышленник одну за другой вскрывает задние стекла двух иномарок и похищает сумку и барсетку. После этого парень со своим подельников совершено спокойно уезжает на ожидавшем его авто.

Автомобильных воров ищут, автовладельцам следует быть более внимательными и не оставлять на сиденье припаркованных машин вещи, которые могут привлечь внимание преступников.