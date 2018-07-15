В Первоуральске ассенизатор сбил двух пешеходов на «зебре»

— Там вообще жесть, — говорят очевидцы, — сбили наглухо.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, один пешеход погиб на месте, второго в тяжёлом состоянии увезли в больницу. ГИБДД сейчас на месте выясняет обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, на какой сигнал светофора ехал грузовик.

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