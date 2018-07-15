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В Первоуральске ассенизатор сбил двух пешеходов на «зебре»
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В Первоуральске ассенизатор сбил двух пешеходов на «зебре» 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
— Там вообще жесть, — говорят очевидцы, — сбили наглухо.
Как сообщили сотрудники ГИБДД, один пешеход погиб на месте, второго в тяжёлом состоянии увезли в больницу. ГИБДД сейчас на месте выясняет обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, на какой сигнал светофора ехал грузовик.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сняли его на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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