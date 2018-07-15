СК рассказал о пострадавших от удара молнии

В больницу города Шахты Ростовской области были доставлены пять человек. Среди них — двое мужчин и три женщины, которые во время грозы решили спрятаться под деревом на городском пляже.

управлении СК по региону сообщили, что все пострадавшие находятся в отделении кардиологии больницы имени Ленина. Выяснилось, что среди пациентов мужчины 23 и 26 лет, а также женщины 27, 41 и 30 лет, передаёт «Интерфакс»

Ранее стало известно, что гроза застала врасплох несколько человек, отдыхавших в тот момент на городском пляже. Они решили спрятаться от дождя под деревом, в которое угодила молния. Пять человек пострадали, и ещё одна беременная девушка 1992 года рождения погибла.