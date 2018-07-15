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Водитель электровелосипеда оказался в реанимации после ДТП с «Газелью» в Москве. Видео
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Водитель электровелосипеда оказался в реанимации после ДТП с «Газелью» в Москве. Видео 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Регистратор запечатлел момент столкновения фургона и двухколесного транспортного средства, произошедшего в субботу, 14 июля, на Пролетарском проспекте в Москве.
На записи видно, как водитель электровелосипеда попытался пересечь перекресток, двигаясь на разрешающий сигнал светофора.
В этот момент у него на пути оказалась «Газель», совершившая левый поворот. В результате этого маневра траектории участников движения пересеклись и произошло столкновение.
По предварительной информации, мужчина, управлявший электровелосипедом получил серьезные травмы и для его эвакуации был задействован медицинский вертолет — очевидцы сняли на видео момент погрузки пострадавшего.
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