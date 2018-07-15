Водитель электровелосипеда оказался в реанимации после ДТП с «Газелью» в Москве. Видео

Регистратор запечатлел момент столкновения фургона и двухколесного транспортного средства, произошедшего в субботу, 14 июля, на Пролетарском проспекте в Москве.

На записи видно, как водитель электровелосипеда попытался пересечь перекресток, двигаясь на разрешающий сигнал светофора.

В этот момент у него на пути оказалась «Газель», совершившая левый поворот. В результате этого маневра траектории участников движения пересеклись и произошло столкновение.

По предварительной информации, мужчина, управлявший электровелосипедом получил серьезные травмы и для его эвакуации был задействован медицинский вертолет — очевидцы сняли на видео момент погрузки пострадавшего.