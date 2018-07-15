Полицейские устроили погоню за «ГАЗелью» с курами

В Марксовском районе Саратовской области сотрудники ветеринарной инспекции обнаружили партию птицы, которую пытались реализовать без соответствующих документов. Птицу привезли из Пензенской области. «В соседней области в июне неоднократно фиксировались вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Заболевание обнаруживали и в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных птицеводческих предприятиях. Завезти продукцию и живую птицу из Пензы означает одно, есть угроза занесения инфекции на территорию нашей области», — сообщила информационной службе «Саратов 24» пресс-секретарь регионального управления ветеринарии Анна Чурсова. По её словам, нарушитель на «ГАЗели» с ростовскими номерами попытался скрыться. Полицейские начали преследование. В итоге, автомобиль задержали на трассе в Советском районе. Всего в фургоне находилось 300 кур-несушек. Правоохранители изъяли продукцию и уничтожили её. Самого водителя привлекли к административной ответственности.