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Видео: дерзкая и развратная парочка занялась сексом в автомобильной пробке
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Видео: дерзкая и развратная парочка занялась сексом в автомобильной пробке 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Очевидцы сняли на видео, как на одной из трасс в Ленинградской области двое совершенно голых пассажиров легкового автомобиля высунулись из машины и посылали водителям и прохожим воздушные поцелуи. Через некоторое время и вовсе — предались любовным утехам.
Кадры, появившиеся в соцсетях, сразу же вызвали бурное обсуждение. Большинство пользователей осудили развратное поведение мужчины и женщины, предположив, что они «чем-то закинулись».
— Они, прежде всего, на общественной дороге! Создают аварийную ситуацию! — написал один из пользователей.
Однако нашлись и те, которые одобрили поведение пары.
— Как припекло у местного населения… Что такого? Люди развлекаются! Если вам так не нравится, то вы так и не делайте! — заявил комментатор.
Ранее Пятый канал рассказывал, как голая жительница Туапсе около часа пыталась завести светскую беседу с ошарашенными прохожими.
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