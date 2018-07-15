Видео: дерзкая и развратная парочка занялась сексом в автомобильной пробке

Очевидцы сняли на видео, как на одной из трасс в Ленинградской области двое совершенно голых пассажиров легкового автомобиля высунулись из машины и посылали водителям и прохожим воздушные поцелуи. Через некоторое время и вовсе — предались любовным утехам.

Кадры, появившиеся в соцсетях, сразу же вызвали бурное обсуждение. Большинство пользователей осудили развратное поведение мужчины и женщины, предположив, что они «чем-то закинулись».

— Они, прежде всего, на общественной дороге! Создают аварийную ситуацию! — написал один из пользователей.

Однако нашлись и те, которые одобрили поведение пары.

— Как припекло у местного населения… Что такого? Люди развлекаются! Если вам так не нравится, то вы так и не делайте! — заявил комментатор.

Ранее Пятый канал рассказывал, как голая жительница Туапсе около часа пыталась завести светскую беседу с ошарашенными прохожими.