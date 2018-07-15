Шлепнулся на землю: в Самарской области ВАЗ 2115 выпал из кузова эвакуатора

Машина получила механические повреждения

В воскресенье, 15 июля, в Самарской области неподалеку от села Васильевка произошел инцидент с отечественной легковушкой. По словам очевидцев, ВАЗ 2115 выпал из кузова эвакуатора.

— Должно быть водитель грузовика плохо закрепил машину на подпорных конструкциях. Она шлепнулась на землю, бампер просто расплющило об асфальт, — рассказали автолюбители.

Когда автомобиль упал на дорогу, местные жители услышали сильный грохот. По словам очевидцев, задняя часть кузова отечественной легковушки слегка деформировалась.