Ещё
Шлепнулся на землю: в Самарской области ВАЗ 2115 выпал из кузова эвакуатора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шлепнулся на землю: в Самарской области ВАЗ 2115 выпал из кузова эвакуатора 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Машина получила механические повреждения
В воскресенье, 15 июля, в Самарской области неподалеку от села Васильевка произошел инцидент с отечественной легковушкой. По словам очевидцев, ВАЗ 2115 выпал из кузова эвакуатора.
— Должно быть водитель грузовика плохо закрепил машину на подпорных конструкциях. Она шлепнулась на землю, бампер просто расплющило об асфальт, — рассказали автолюбители.
Когда автомобиль упал на дорогу, местные жители услышали сильный грохот. По словам очевидцев, задняя часть кузова отечественной легковушки слегка деформировалась.
63.ru: последние новости
Последствия ливня: в Самарской области затопило несколько крупных магистралей Ночью в Тольятти водитель-лихач протаранил припаркованные автомобили «Авто откинуло на крыльцо»: на проспекте Масленникова Renault столкнулся с Lada
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства31
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Datsun представила новый вариант внедорожника Cross2
Почему не стоит заправлять полный бак8
За «Кортежами» выстраивается очередь41
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение