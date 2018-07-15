Молодая пара разделась догола в питерской пробке

Пассажирам иномарки стало скучно в пробке на окраине Петербурга. Парень и девушка высунулись из машины и устроили пип-шоу.

Представление для водителей, попавших в затор, устроили пассажиры Mercedes с крымскими номерами, сообщает Telegram-канал Mash. Обнаженная пара вылезла через люк автомобиля, когда он стоял на Токсовском шоссе. Девушка, увидев, что ее фотографируют, показала владельцу камеры оскорбительный жест.

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