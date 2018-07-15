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Молодая пара разделась догола в питерской пробке
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Молодая пара разделась догола в питерской пробке 

News.ru 58 минут назад
Пассажирам иномарки стало скучно в пробке на окраине Петербурга. Парень и девушка высунулись из машины и устроили пип-шоу.
Представление для водителей, попавших в затор, устроили пассажиры Mercedes с крымскими номерами, сообщает Telegram-канал Mash. Обнаженная пара вылезла через люк автомобиля, когда он стоял на Токсовском шоссе. Девушка, увидев, что ее фотографируют, показала владельцу камеры оскорбительный жест.
Ранее News.ru писал, что бельгийская модель разделась у Стены плача. Когда манекенщина выложила обнаженные фото в сеть, жители Израиля обрушились на нее с оскорблениями.
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