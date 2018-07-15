Под Иркутском произошло смертельное ДТП

В Иркутской области один человек погиб в ДТП

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Иркутской области, один человек погиб, четверо пострадали, из них двое детей, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

В Заларинском районе 14 июля произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей. По данным областного минздрава, один человек погиб на месте до приезда скорой помощи.

"В результате ДТП пострадали четыре человека, из них двое детей. По предварительной информации, состояние трех пострадавших, из них двое детей, оценивается как средней степени тяжести, состояние четвертого пострадавшего оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи Саянской городской больницы, куда доставлены пострадавшие, консультируются с травматологами Иркутского областного центра медицины катастроф.