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За застрявшими на трассе пермскими туристами приехали два автобуса из Уфы
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За застрявшими на трассе пермскими туристами приехали два автобуса из Уфы 

АиФ Пермь 49 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Стало известно, что все туристы смогли уехать с трассы в Башкирии, где сломался автобус, который вёз группу из Соль-Илецка в Пермь.
«Мы дозволялись до девушки, сопровождающей группу. Они только что проехали Бирск», — рассказала Дарья Собянина, которая вместе с детьми смогла уехать с трассы в 10 часов утра, купив билеты на проходивший мимо автобус «Уфа-Пермь».
Как выяснилось, туроператор договорился с перевозчиками из Уфы и те предоставили два автобуса. В итоге больше 30 человек прождали на трассе в раскалённом от жары автобусе почти 10 часов.
Ещё около 30 человек смогли уехать раньше — на проходящих автобусах (у кого были деньги на билеты) или на машинах родственников, которые приехали за ними.
Напомним, автобус с группой туристов застрял на трассе в Башкирии из-за поломки. Сначала у него лопнули одно за другим три колеса, а после отказала электроника.
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