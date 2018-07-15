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Медведь атаковал машину
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Медведь атаковал машину 

Авторамблер 51 минуту назад
Фото: Авторамблер
Видео из Камчатского края набирает популярность в соцсетях. Медведь пытается вскрыть оставленный хозяином на обочине Subaru Forester на глазах у владельца машины.
Тому не остается ничего иного, кроме как снимать происходящее на телефон. Косолапый не смог открыть дверь, однако залез на крышу и до последнего пытался проникнуть внутрь.
В краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира местным СМИ рассказали, что медведь совсем юный — около 2 лет от роду. Они предположили, что в машине была какая-то сильно пахнущая еда, которую учуял хищник, поэтому он и заинтересовался автомобилем.
К счастью, он не заинтересовался хозяином машины.
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