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На Токсовском шоссе молодые люди разъезжали в автомобиле голыми
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На Токсовском шоссе молодые люди разъезжали в автомобиле голыми 

АиФ Санкт-Петербург 42 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге компания молодых людей в субботу вечером на иномарке устроила сеанс публичного обнажения и секса, сообщает «78.ru».
Такую картину можно было наблюдать на Токсовском шоссе, неподалеку от подворья Иоанновского женского монастыря.
Из люка «Мерседеса» с крымскими номерами на ходу высунулись обнаженные мужчина и женщина и стали весело проводить время.
Они показывали окружающим непристойные жесты и под всеобщим обозрением приступили к плотским утехам.
При этом за рулем находился водитель и он был одет.
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