На Токсовском шоссе молодые люди разъезжали в автомобиле голыми

В Петербурге компания молодых людей в субботу вечером на иномарке устроила сеанс публичного обнажения и секса, сообщает «78.ru».

Такую картину можно было наблюдать на Токсовском шоссе, неподалеку от подворья Иоанновского женского монастыря.

Из люка « Мерседеса » с крымскими номерами на ходу высунулись обнаженные мужчина и женщина и стали весело проводить время.

Они показывали окружающим непристойные жесты и под всеобщим обозрением приступили к плотским утехам.

При этом за рулем находился водитель и он был одет.