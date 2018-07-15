На Токсовском шоссе молодые люди разъезжали в автомобиле голыми 

В Петербурге компания молодых людей в субботу вечером на иномарке устроила сеанс публичного обнажения и секса, сообщает «78.ru».
Такую картину можно было наблюдать на Токсовском шоссе, неподалеку от подворья Иоанновского женского монастыря.
Из люка «Мерседеса» с крымскими номерами на ходу высунулись обнаженные мужчина и женщина и стали весело проводить время.
Они показывали окружающим непристойные жесты и под всеобщим обозрением приступили к плотским утехам.
При этом за рулем находился водитель и он был одет.