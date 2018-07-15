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«Солярис вышел на первое место среди машин Hyundai с пробегом
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«Солярис вышел на первое место среди машин Hyundai с пробегом 

«Автостат Инфо» 30 минут назад
«Солярис вышел на первое место среди машин Hyundai с пробегом Исследование „Автостат Инфо“ показало, что с января по май 2018 года российские покупатели приобрели 80 097 автомобилей Hyundai с пробегом. Относительно прошлого года объем перепродаж этой марки увеличился на 14,4%. Отметим, что годом ранее было продано 70 035 подержанных Hyundai.
Среди всех автомобилей Hyundai, представленных в продаже на вторичном авторынке РФ, первое место занимает „Солярис“. Согласно данным „Автостат Инфо“, за первые пять месяцев этого года российские покупатели пробрели 35 011 ед. подержанных Hyundai Solaris. Спрос на такие машины вырос на 23%. Второе место среди подержанных Hyundai занимает модель Hyundai Getz. С января по май 2018 года включительно в России был продан 8251 ед. Hyundai Getz с пробегом, что на 2% меньше результата прошлого года (8400 ед.). Модель Hyundai Elantra находится на третьем месте. За пять месяцев она была перепродана в количестве 6727 ед., это на 19,5% превысило объем перепродаж прошлого года (6236 ед.). В число моделей марки Hyundai с самыми высокими показателями перепродажи на вторичном авторынке входят также Hyundai ix35 (6341 ед., +8%) и Hyundai Santa Fe (6019 ед., +13,3%).
Добавим, что за отчетные пять месяцев на авторынке России выросли перепродажи модели Hyundai Tucson (+1,2% до 4221 ед.). В то же время спрос на подержанные Hyundai i30 увеличился на 10,7%, было реализован 2751 такой автомобиль. Прирост перепродаж у Hyundai Sonata составил 3,3% (всего 2042 авто), а у Hyundai i40 — 26,5% (рост до 1712 ед.).
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