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Автомобилисты сообщили о пробке в 45 км на воронежской трассе у села Лосево
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Автомобилисты сообщили о пробке в 45 км на воронежской трассе у села Лосево 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Проезд самого загруженного участка в 17 км займёт 1,5 часа вместо 16 минут. У павловского села Лосево на воронежской трассе М-4 «Дон» снова образовалась огромная пробка в воскресенье, 15 июля. Автомобилисты ещё с ночи сообщают о том, что стоять на этом участке приходится по несколько часов. Один из водителей сообщил в твиттере о том, что пробка составила 45 км. Его сообщение ретвитнули в аккаунте «Пробка в Лосево». Проблема настолько серьёзна, что у пробки уже несколько лет есть свой твиттер, весьма популярный.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» самый проблемный участок в 17 км в 14:20 можно проехать за 1 час 24 минуты, тогда как без пробки время займёт 16 минут. В эти выходные стоять автомобилистам, которые двигаются в южном направлении пришлось даже ночью.
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