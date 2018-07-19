«Там реальный ад». Что ожидает автотуристов на трассе М-4 «Дон»?

У федеральной трассы М-4 «Дон» даже есть свое сообщество в социальной сети «Вконтакте». Оживление в группе пользователей начинается в сезон отпусков: отзывы о придорожных кафе, камерах, ДТП, бесконечных пробках, в которых автомобилисты теряют драгоценное время.

Большинство негативных комментариев по пробкам приходится на Воронежскую область. Здесь из-за дорожных работ вы потеряете немного времени на развилке у городка Рамонь, перед въездом в Воронеж.

Настоящее «великое стояние» водителей ждет близ села Лосево, где четырехполосная магистраль превращается в двухполосную. За сутки в курортный сезон этот участок проезжают 30 тысяч автомобилей при пропускной способности в 14. В итоге на участок в 28 километров в среднем уходит три-четыре часа. Водитель Денис дал комментарий Business FM прямо из пробки на М-4:

«Встал в пробку за 50 километров до Лосево. Сначала наглухо стояли 10-15 километров, сейчас же началось какое-то движение. Карта показывает, что до Лосево все будет красненькое. Едем максимально пока 20 километров в час». ​

Редактор сайта «Вести-Воронеж» Татьяна Дорофеева говорит, что и без того напряженная дорожная ситуация в сезон отпусков становится катастрофической:

«В середине июня там была пробка, по-моему, 50 километров, а пару дней назад — 45 километров. Скорость движения — 3,5 километра в час, можете представить. Там реальный ад. Ближе к Лосево едут местные парнишки на мопедах с плакатами «Покажу объезд». Просят 300 рублей, но объезд, который они показывают, конечно, экстремальный: или по грунтовке, или вообще по полям. В непогоду там не пройти, при хорошей погоде вполне реально оставить там колеса».

Помимо предприимчивых «Сусаниных» неплохо зарабатывают придорожные кафе, в том числе и на прилегающих дорогах, где отдыхающие отчаянно ищут объезд. Объездную дорогу обещают построить к концу 2019 года, до этого момента водителям придется, прикусив губу, принять это как данность.

Есть и хорошие новости. Пост ДПС «Цукерова Балка» уже почти не портит путешествие автомобилистам. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин совершил рейд к знаменитому посту:

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза «На „Цукеровой Балке“ в настоящее время тишина и практически полное отсутствие какого-либо интереса сотрудников ГИБДД к автовладельцам. Однако нельзя сказать, что ситуация упростилась. Буквально сегодня водителя, который двигался в сторону Краснодара, обвиняют в том, что он совершил наезд на 80-тилетнюю женщину. На его машине повреждений нет, а на двигавшимся перед ним автомобиле Nissan белого цвета, повреждения есть».

По заверениям пострадавшего, водитель Nissan — местный житель, поэтому сумел договориться с сотрудниками, а в нем просто нашли виноватого. Национальный автомобильный союз пытается разобраться в этой ситуации. Всем туристам, планирующим вояж по трассе М-4 на машине, хотелось бы пожелать внимания на дороге и терпения.