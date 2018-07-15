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Ролик, который за 16 секунд отучит от лихачества на перекрестке
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Ролик, который за 16 секунд отучит от лихачества на перекрестке 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
«Прочь с дороги», — как бы говорит нам этот водитель Nissan Juke, вылетающий на круговую развязку в Брянске. Уже через пару секунд после этого Juke на полном ходу врезается в бок легковушке.
Судя по 16-секундному видео, водитель даже не пытался затормозить или избежать аварии — то ли не успел среагировать, то ли был уверен в своей правоте.
Согласно ПДД, приоритет всегда у того, кто едет по кругу, если иного не указывают знаки или разметка. В данном случае видно, что другие водители ждут своей очереди выехать на круг, а пользователи сети провели расследование и нашли скриншот с Яндекс-карт, где видно, что там стоит знак «Уступите дорогу». Так что все карты против «Джука».
Но есть ощущение, что ему все равно.
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