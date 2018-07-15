Ролик, который за 16 секунд отучит от лихачества на перекрестке

«Прочь с дороги», — как бы говорит нам этот водитель Nissan Juke, вылетающий на круговую развязку в Брянске. Уже через пару секунд после этого Juke на полном ходу врезается в бок легковушке.

Судя по 16-секундному видео, водитель даже не пытался затормозить или избежать аварии — то ли не успел среагировать, то ли был уверен в своей правоте.

Согласно ПДД, приоритет всегда у того, кто едет по кругу, если иного не указывают знаки или разметка. В данном случае видно, что другие водители ждут своей очереди выехать на круг, а пользователи сети провели расследование и нашли скриншот с Яндекс-карт, где видно, что там стоит знак «Уступите дорогу». Так что все карты против «Джука».

Но есть ощущение, что ему все равно.