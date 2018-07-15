ГИБДД запретила катать детей в паровозике без прав тракториста

Водителя аттракциона в Коми, много лет катавшего деток, скорее всего, уволят. Госавтоинспекция столицы Коми запретила водителю детского паровозика, который много лет катал маленьких сыктывкарцев по Стефановской площади, продолжать заниматься любимым делом. Основанием для принятия столь радикальной меры стало отсутствие у «машиниста» прав на управление трактором. Об этом сообщает Комиинформ. Не так давно сыктывкарцы, часто бывающие в центре родного города, заметили в его привычном облике странную перемену: куда-то исчез паровозик, на котором дети много лет катались по Стефановской площади. Причина, по которой популярный аттракцион больше не работает, оказалась весьма неожиданной: водителю «поезда» запретили садиться за руль его транспортного средства из-за отсутствия у него специальных документов. Причем речь идет не о лицензии машиниста локомотива, как можно подумать, а о правах… на трактор. Как рассказал помощник директора парка аттракционов, водителю паровозика не просто запретили катать детей — его еще и оштрафовали за езду без удостоверения соответствующего образца и за управление незарегистрированным транспортным средством.

Это беспрецедентный случай не только для Сыктывкара, но и для России вообще: по документам «поезд» — никакое не авто, и уж тем более не трактор, а аттракцион. И его «машинист» — не водитель, а оператор аттракциона. Соответственно, никакие права ему для работы не нужны — это подтверждают даже представители завода, на котором изготовили паровозик.

Считая, что инспекторы доводят ситуацию до абсурда, начальство оператора аттракциона принялось оспаривать вынесенные постановления. Однако пока руководству парка удалось доказать ГИБДД лишь то, что паровозик не является незарегистрированным транспортным средством. С тем, что на нем можно ездить без прав, в Госавтоинспекции по-прежнему не согласны. Ведомство продолжает классифицировать аттракцион как трактор. Теперь все идет к тому, что «машиниста» паровозика придется увольнять. Вместо него будут искать человека с «тракторными» правами.

— Этот человек у нас работает не первый год. Он умеет найти подход к каждому ребенку. Будет жалко с ним расставаться, — признается директор парка.