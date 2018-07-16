В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя детского паровозика

В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД оштрафовали за езду без водительских прав водителя детского паровозика-аттракциона. Об этом сообщает «Комиинформ».

Детский аттракцион работал на Стефановской площади города. Сотрудники ГИБДД несколько дней назад привлекли водителя паровозика к административной ответственности за езду без водительского удостоверения соответствующего образца, а также за управление незарегистрированным транспортным средством.

"То что произошло, это полный бред. Паровоз является не транспортным средством, а детским аттракционом, он такой идет с завода, у него нет ПТС и прочих документов, как у транспортного средства. Мы даже звонили производителю, чтобы уточнить и попросить совета, как урегулировать вопрос. Но там сказали, что подобное происходит впервые. Мужчина за рулем не считается водителем, а оператором аттракциона. Теперь, видимо, придется искать водителя, имеющего так называемые «тракторные» права, чтобы не иметь проблем с ГИБДД", — рассказал изданию помощник директора парка аттракционов.

Руководителям аттракциона удалось добиться отмены постановления об управлении незарегистрированным транспортным средством, однако штраф за езду без специальных прав так и не был отменен. Сейчас руководство парка аттракционов ищет для управления паровозиком нового сотрудника с необходимыми водительскими правами.