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Пассажиры экстренно покинули автобус, вспыхнувший на трассе в Алтайском крае. Видео
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Пассажиры экстренно покинули автобус, вспыхнувший на трассе в Алтайском крае. Видео 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Междугородний автобус, следовавший в Барнаул из населенного пункта Завьялово так и не добрался до пункта назначения — инцидент, произошедший на трассе в воскресенье, 15 июля, сняли на видео очевидцы.
Прямо на ходу в задней части автобуса произошло возгорание. После остановки пассажиры были вынуждены экстренно покинуть салон транспортного средства и отойти подальше от полыхающей машины и расходившегося вокруг черного дыма.
Как утверждают очевидцы, в результате ЧП никто не пострадал — люди успели своевременно эвакуироваться, однако некоторые пассажиры лишились вещей.
Автобус сгорел полностью и восстановлению не подлежит.
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