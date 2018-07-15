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В Риге Mercedes въехал в окно кассы McDonald's
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В Риге Mercedes въехал в окно кассы McDonald's 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 15 июл — РИА Новости. Автомобиль Mercedes в воскресенье въехал в окно здания, где находится касса быстрого обслуживания ресторана быстрого питания McDonald's в центре Риги, сообщает Государственная полиция Латвии.
"Рано утром легковой автомобиль марки Mercedes въехал в стену здания McDonald's, прямо в окно кассы быстрого обслуживания. При столкновении с машиной была также разбита входная дверь в ресторан", — информирует полиция.
После ДТП водитель бросил автомобиль на месте происшествия, а сам скрылся.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы и медики. Данных о пострадавших пока нет.
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