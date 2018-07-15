Волгоград смывает: последний день ЧМ-2018 пройдёт под приличным дождём

В Волгограде после первого за все лето ливня начался потоп. Пешеходы тонут а дождевой воде, а машины теряют номера в гигантских лужах.

Гигантские лужи стали непроходимым препятствием и для пешеходов, и для автомобилистов

— Дорога на 7-й Гвардейской — уже не дорога, а настоящий бассейн. Посмотрите, как вода несется. Я и дорогу переходить — то боюсь. Точно без обуви останусь, — причитает волгоградка в вымокшей бумажной кепке «Волгоград».

Выезжать на дорогу не рискуют и многие автомобилисты — пока водители «Нивы» и других внедорожников делятся довольными фотографиями, другие водители рассказывают об уплывших номерах.

— На улице Рионской вода поднялась до середины колеса. Водители едут, как по минному полю и боятся попасть в утонувших ямах. Кажется, после такого потопа они станут еще глубже, — делится впечатлениями волгоградец Антон Красовский

Настоящим испытанием для автомобилистов стали разбитые дороги во дворах, которые уже через полчаса после летнего разгула стихии скрылись под толстым слоем воды.

— На улице Тургенева в Дзержинском районе — настоящее море. Проехать по старому асфальту в ямах решаются только самые смелые, — пишут читатели V1.ru

Присылайте в нашу группу в Вконтакте свои фотографии городского потопа и пишите о самых затопленных дорогах, в которых волгоградцы могут оставить не только номера, но и колеса.

15 июля 15:49 Многие волгоградцы называют дождь чудом, спустившимся на город после невыносимой засухи. Впрочем, не все горожане так радостно встречают нежданный ливень: в квартирах исчез интернет.