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Волгоград смывает: последний день ЧМ-2018 пройдёт под приличным дождём
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Волгоград смывает: последний день ЧМ-2018 пройдёт под приличным дождём 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде после первого за все лето ливня начался потоп. Пешеходы тонут а дождевой воде, а машины теряют номера в гигантских лужах.
Гигантские лужи стали непроходимым препятствием и для пешеходов, и для автомобилистов
— Дорога на 7-й Гвардейской — уже не дорога, а настоящий бассейн. Посмотрите, как вода несется. Я и дорогу переходить — то боюсь. Точно без обуви останусь, — причитает волгоградка в вымокшей бумажной кепке «Волгоград».
Выезжать на дорогу не рискуют и многие автомобилисты — пока водители «Нивы» и других внедорожников делятся довольными фотографиями, другие водители рассказывают об уплывших номерах.
— На улице Рионской вода поднялась до середины колеса. Водители едут, как по минному полю и боятся попасть в утонувших ямах. Кажется, после такого потопа они станут еще глубже, — делится впечатлениями волгоградец Антон Красовский.
Настоящим испытанием для автомобилистов стали разбитые дороги во дворах, которые уже через полчаса после летнего разгула стихии скрылись под толстым слоем воды.
— На улице Тургенева в Дзержинском районе — настоящее море. Проехать по старому асфальту в ямах решаются только самые смелые, — пишут читатели V1.ru.
Присылайте в нашу группу в Вконтакте свои фотографии городского потопа и пишите о самых затопленных дорогах, в которых волгоградцы могут оставить не только номера, но и колеса.
15 июля 15:49  Многие волгоградцы называют дождь чудом, спустившимся на город после невыносимой засухи. Впрочем, не все горожане так радостно встречают нежданный ливень: в квартирах исчез интернет.
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