Сильный поток воды унес в море машины в Сочи

Сильный поток воды на улице Рахманинова в Сочи сносил машины. Видео оказалось в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах видно, что улицы превратились в реки. Потоки настолько сильные, что автомобили начинают катиться назад. Вода окатывает лобовые стекла, лишая водителей видимости.

Также мощный поток хлынул из-под моста. Брызги разлетались в разные стороны. Позже из-под сооружения вылетела машина. Она двигалась задним ходом. Водитель не мог исправить ситуацию, в итоге автомобиль врезался в железное ограждение.

Фан‐зона и улицы Сочи оказались полностью в воде после ливня. Пешеходы ходят в дождевиках. Машины медленно едут по дорогам, образуются пробки. Вода заходит за борта.