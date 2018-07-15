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Сильный поток воды унес в море машины в Сочи
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Сильный поток воды унес в море машины в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Сильный поток воды на улице Рахманинова в Сочи сносил машины. Видео оказалось в распоряжении «360».
Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
На кадрах видно, что улицы превратились в реки. Потоки настолько сильные, что автомобили начинают катиться назад. Вода окатывает лобовые стекла, лишая водителей видимости.
Также мощный поток хлынул из-под моста. Брызги разлетались в разные стороны. Позже из-под сооружения вылетела машина. Она двигалась задним ходом. Водитель не мог исправить ситуацию, в итоге автомобиль врезался в железное ограждение.
Фан‐зона и улицы Сочи оказались полностью в воде после ливня. Пешеходы ходят в дождевиках. Машины медленно едут по дорогам, образуются пробки. Вода заходит за борта.
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