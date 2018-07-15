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На ЕКАД пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом
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На ЕКАД пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Как сообщают очевидцы, авария случилась рядом с мостом через Исеть. Автобус столкнулся с грузовиком лоб в лоб, у Mercedes сильно повреждена передняя часть, у КамАЗа не такие сильные повреждения.
Как сообщил источник E1.RU, в ДТП никто не пострадал. По информации ТАСС, в этом пассажирском автобусе ехали паломники, приехавшие в Екатеринбург, чтобы пройти крестным ходом, который возглавит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ночь на 17 июля.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сняли его на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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