На ЕКАД пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом

Как сообщают очевидцы, авария случилась рядом с мостом через Исеть. Автобус столкнулся с грузовиком лоб в лоб, у Mercedes сильно повреждена передняя часть, у КамАЗа не такие сильные повреждения.

Как сообщил источник E1.RU, в ДТП никто не пострадал. По информации ТАСС, в этом пассажирском автобусе ехали паломники, приехавшие в Екатеринбург, чтобы пройти крестным ходом, который возглавит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ночь на 17 июля.

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