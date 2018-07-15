Мощный врзыв прогремел у министерства в Кабуле

В Кабуле прогремел взрыв у Министерства по восстановлению и развитию сельских районов. К этой минуте известно о десяти погибших, сообщило издание Wionews.

«По-видимому, террорист-смертник взорвал свой начиненный взрывчаткой жилет у ворот нашего министерства. Целью был наш персонал, который как раз начал расходиться по домам», — сообщил журналистам представитель министерства.

Очевидцы утверждают, что целью смертника был автомобиль, перевозивший иностранцев. По информации журналистов, в критическом состоянии находятся семь пострадавших. Всего ранения получили около 40 человек.

В начале июля 18 человек погибли, 45 получили ранения в результате теракта у офиса губернатора провинции Нангархар на востоке Афганистана. Там взрывное устройство также привел в действие смертник.