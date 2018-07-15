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Администрация Псковской области заказала услуги водителя для поездок в Москву
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Администрация Псковской области заказала услуги водителя для поездок в Москву 

Псковская губерния 40 минут назад
Администрация Псковской области объявила на госзакупках аукцион по оказанию услуг водителя для поездок в Москву: стартовая (максимальная) цена контракта — 300 тысяч рублей. Победитель будет определён 23 июля, контракт с ним будет действовать до 31 декабря. Заказчик в качестве примерного переченя автомобилей для оказания транспортных услуг указывает легковой рседнего или бизнес-класса или кроссовер. Автомобиль должен быть не старше 2012 года выпуска. Водитель должен свободно ориентироваться в маршрутах движения автотранспорта по Москве и Московской области, а также иметь опрятный внешний вид. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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