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Из Миасса в Геленджик: под Самарой застряла семья с ребенком
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Из Миасса в Геленджик: под Самарой застряла семья с ребенком 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
По пути их подвел неисправный автомобиль
Пятеро жителей Челябинской области оказались пленниками дороги. Семейная пара с 4-летним внуком и его родителями выехали из Миасса на отдых в Геленджик. Под селом Красный Яр в Самарской области у них сломался автомобиль.
— 14 июля у нас заклинило колесо. Неподалеку оказалась шиномонтажка. Автомеханик разобрал сломанную деталь, но не смог подобрать для нашей машины подходящую запчасть, — сообщила жительница Миасса.
Расстояние от Миасса до Геленджика около 2 500 километров.
— Чтобы починить автомобиль Kia Rio, необходимо заменить правый поворотный кулак для нашей модели первого поколения, — рассказала женщина
По словам застрявшей под Самарой женщины, семья ездила в областную столицу в воскресенье, 15 июля, чтобы найти нужную деталь для починки иномарки. В местных магазинах не оказалось подходящей запчасти, продавцы говорят, что ее нужно заказывать.
— Сейчас мы живем в гостинице с 4-летним ребенком. За сутки приходится платить по 2500 рублей. Мы не знаем, как нам поступить, и сколько мы тут еще пробудем, — сообщила взволнованная женщина.
Желающие помочь жителям Челябинской области могут связаться с семьей по телефону 8-919-338 07-37.
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