Ещё
Пьяных курян сняли с авиарейса в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяных курян сняли с авиарейса в Башкирии 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Неприятный инцидент произошел ночью 15 июля в аэропорту Уфы  На борт самолета №S7-96 «Уфа — Москва» не допустили шестерых пьяных дебоширов, а также 8-летнего ребенка одного из них. Среди непрошедших «фейскаонтроль» пассажиров оказались двое жителей Курской области, — сообщает ГТРК «Башкортостан».
По предварительной информации местных СМИ, перед отлетом группа мужчин распивала спиртное. Затем конфликт возник уже по дороге к месту посадки. Буйные пассажиры, по мимо всего прочего, выражали свои религиозные взгляды в присутствии других, из-за чего в итоге им было отказано в перелете.
Курские известия: последние новости
Курск. Ну улице Ленина провалился асфальт В Курском районе в ДТП пострадал водитель В Курске смыло асфальт вместе с автомобилем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства34
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Названа пятерка лучших кроссоверов для девушек1
Упрямые капитаны, которые думали что проплывут под мостом1
У Kia Stinger возникли неожиданные проблемы
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение