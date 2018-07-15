Пьяных курян сняли с авиарейса в Башкирии

Неприятный инцидент произошел ночью 15 июля в аэропорту Уфы На борт самолета №S7-96 «Уфа — Москва» не допустили шестерых пьяных дебоширов, а также 8-летнего ребенка одного из них. Среди непрошедших «фейскаонтроль» пассажиров оказались двое жителей Курской области, — сообщает ГТРК «Башкортостан».

По предварительной информации местных СМИ, перед отлетом группа мужчин распивала спиртное. Затем конфликт возник уже по дороге к месту посадки. Буйные пассажиры, по мимо всего прочего, выражали свои религиозные взгляды в присутствии других, из-за чего в итоге им было отказано в перелете.