На выделенные полосы в Москве пустят автобусы и коммунальную технику

Напомню, в конце прошлого года был принят Федеральный закон N 398, наделивший ряд регионов правом самостоятельно решать, кому разрешать выезд на спецполосы для движения общественного транспорта. Такие полномочия получила и Москва. Закон вступает в силу через год после опубликования, то есть в начале 2019 года.

Проектом постановления предполагается дать доступ на выделенки машинам весом более 5 тонн и имеющим более восьми мест для сидения, кроме водительского, используемых для перевозок маломобильных пассажиров по индивидуальным и коллективным заявкам, коммунальной технике, а также туристическим двухэтажным автобусам.

Коммунальная техника и сейчас может заезжать для уборки на выделенки с включенными маячками

"Получив право допуска транспорта на выделенные полосы, мы сможем организовать комфортные и быстрые перевозки по городу ветеранов, пенсионеров и маломобильных пассажиров и прочих, — прокомментировали в пресс-службе столичного департамента транспорта. — Законопроект позитивно отразится на безопасности перевозок в Москве, мы ожидаем сокращение аварийности. По статистике, на выделенных полосах автобусы на 15-20 процентов реже попадают в дорожно-транспортные происшествия, чем в общем потоке".

В планах дептранса — пустить на выделенки автобусы «Мосгортранса», предназначенные для перевозки маломобильных пассажиров — в компании действует городской сервис социального такси.

Как отметил в интервью телеканалу «Москва 24» заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов , право доступа может быть предоставлено только автобусам, туристическим или социальным. О личных или небольших машинах речи не идет.

Сейчас в Москве 46 выделенных полос общей протяженностью 287 км., по ним перевозится более 2,5 млн пассажиров в день. В 2018-2019 годах планируется добавить выделенки еще на семи участках.

Право выезда на выделенки, помимо маршрутных автобусов, есть у школьных автобусыов и лицензированных такси.

Мнение экспертов

Выделенные полосы создавали для того, чтобы дать приоритет общественному транспорту, чтобы человек знал, что на автобусе он доедет быстрее, чем на машине. За это спецполосы и ценят в Москве. Страшно раздражают ситуации, когда раздаются призывы «давайте пустим туда мотоциклистов, машины на газомоторном топливе и т. д.». И это предложение мне тоже не нравится. Коммунальная техника и сейчас может заезжать на выделенные полосы с включенными маячками для уборки. А если она просто едет, то что ей тогда там делать?

Коммунальную технику необходимо пускать на выделенные полосы, если ее там не будет, то выделенки не смогут убрать. Сейчас по действующему законодательству уборочные машины не имеют права туда въезжать. Они пользуются спецсигналами, позволяющим им, в том числе, отступать от требований разметки — лазейка, дающая им возможность эксплуатировать дороги. Но штрафы коммунальщикам все равно приходили. Идея узаконить их нахождение на выделенках здравая. В коммунальных организациях Москвы в общей сложности 20-25 тысяч спецмашин. Столько их на дорогах города только в снегопады, обычная уборка — несколько тысяч машин. По любой полосе в час проезжает около 700 машин. По выделенным идут в среднем 100 автобусов или троллейбусов, добавим еще такси, экстренные службы и несколько коммунальных машин, 250 автомобилей полоса пропускает спокойно.

Я бы предложил уточнить перечень транспортных средств, предлагаемый в проекте постановления. Можно поддержать включение ТС, используемых для перевозки маломобильных людей, но вопрос — а будут ли на них всегда ездить маломобильные пассажиры? То же и по поводу экскурсионных автобусов, как понять, едет ли он с туристами или просто в парк?

Больше всего я сомневаюсь в ТС, используемых департаментом ЖКХ. Не окажется ли в списке машина, условно, начальника ГБУ «Жилищник»?