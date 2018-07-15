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В США перевернулся пассажирский автобус
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В США перевернулся пассажирский автобус 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся на автомобильной магистрали недалеко от города Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико в США, погибли три человека, 22 пострадали, сообщил местный новостной портал Albuquerque Journal со ссылкой на пожарных.
По данным портала, глава пожарной охраны округа Сандовал Джеймс Максон сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Помимо автобуса авария затронула еще несколько машин.
"Нескольких застрявших пассажиров пришлось вызволять с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов. Многочисленные пожарные и местные экстренные службы прибыли на место аварии", — сообщила в Twitter служба пожарной охраны города Рио-Ранчо.
Автомагистраль закрыта в обоих направлениях, проводится расследование. О причинах аварии пока не сообщается.
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