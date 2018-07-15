Новая «вафельная» разметка ставит в тупик ростовских водителей

Новая разметка желтого и синего цвета появилась на дорогах Ростова. С 1 июня 2018 года в силу вступили новые правила разметки на территории РФ. Теперь, кроме привычных белых полос, ростовские автолюбители увидят также синие и красные цвета. Желтым цветом обозначаются зоны, в которых обгон запрещен, синим же — полосы движения на перекрестках и парковочных зонах.

Также официально вводится разметка типа «вафельница», в которой запрещено стоять, если впереди затор. Сделано это для борьбы с заторами на перекрестках и уже опробовано на улицах столицы. С 2015 года новая разметка в качестве эксперимента наносилась на дороги и отлично зарекомендовала себя. Напомним, штраф за выезд на занятый перекресток составляет 1000 рублей, а «вафельница» четко обозначает его границы.

Первая такая разметка появилась на перекрестке пр. Стачки и ул. Малиновского, нарушителей фиксируют камеры. Водители неоднозначно отнеслись к нововведению, кроме того, возник целый ряд вопросов к сотрудникам ГИБДД : «И каким образом там теперь левый поворот с пр. Стачки выполнять? — задаются вопросом автовладельцы. — Раньше водители выезжали на перекресток и ждали, пока их направлению загорится красный, который остановит поток встречных машин, после чего поворачивали налево. Теперь всем пытающимся повернуть налево, будут приходить „письма счастья“. А если, допустим, светофор не будет работать, как тогда проезжать такие перекрестки? Те, кто по главной едут, так и будут ехать, а на второстепенной, получается, нужно стоять на стоп-линии и ждать с моря погоды?»

Впрочем, значительная часть автолюбителей видит в этом полезную практику, данная норма давно зафиксирована в правилах дорожного движения, сейчас она просто обрела свое визуальное воплощение. Но фраза: «Водит как ростовчанин» появилась не на пустом месте, не правда ли?