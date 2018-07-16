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Штраф за въезд: в Ростове появилась новая дорожная разметка
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Штраф за въезд: в Ростове появилась новая дорожная разметка 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице на площади Ленина наносят дорожную разметку 1.26 или, как ее называют в народе, «вафельницу». Фото процесса опубликовал в социальных сетях один из очевидцев. На изображении видно, как на специально огороженном участке работают дорожные службы.
На Ленина наносят новую разметку
— Разметка обозначает участок перекрёстка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, — процитировал ПДД автор публикации. Днем ранее такая же разметка появилась на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского. Заезд на «вафельницу» грозит водителю штрафом в 1000 рублей. О приближении к такому перекрестку будет предупреждать новый дорожный знак 1.35 «Участок перекрестка». Однако разметка 1.26 может существовать и самостоятельно, без установки предупреждающего знака. Ранее 161.ru писал, что нарушения на участке дороги с «вафельной» разметкой будут фиксировать автоматические дорожные камеры.
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