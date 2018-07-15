Прости, что не была с тобой в последнюю минуту жизни: жена погибшего в ДТП мужчины скоро родит сына

Сергей погиб в ДТП «Прости, что не была с тобой в последнюю минуту жизни. Не видела я вздох последний твой, и не сказала главных слов». Такие трогательные слова написала на своей страничке в сецсети жена погибшего сегодня утром на трассе мужчины. Сергей Лысенков разбился рано утром под Ростовом. Его машина превратилась в груду металла.

— Мой муж ехал за отцом на работу… Он ездил хорошо, права у него давно. Он был таким хорошим, добродушным, всегда всем помогал, — плачет супруга Сергея Екатерина.

Но есть и те, кто утверждает: Сергей любил быструю езду, не раз попадал в ДТП.

— Этот человек гонял все время как сумасшедший. Он в Ростове то совершил не одну аварию. Он умудрился у себя во дворе стукнуть машину своим соседям. Да жалко, что погиб, но по своей глупости, — считает жительница Ростова Светлана Староверова.

Родственница погибшего мужчины Наталия говорит: да, Сергей ездил быстро, но аккуратно. В аварии попадал один или два раза, но не по своей вине.

— Он очень отзывчивым был, если кто-то что-то просил, никогда не отказывал, — говорит Наталия. — У него осталась дочь от первого брака, скоро ей исполнится семь лет. В январе он снова женился, жена в положении.

Супруга Сергея Екатерина рассказала, что скоро у неё родится сын.

— Но Серёжа его уже не увидит… — плачет девушка.

От машины Сергея ничего не осталось