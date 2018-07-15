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«Скажите, чье тело ездит на этом автомобиле?»
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«Скажите, чье тело ездит на этом автомобиле?» 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Жители Приморья поймали пьяного водителя внедорожника, который едва не сбил детей на дороге, сообщает PRIMPRESS.
Судя по видеоролику, опубликованному в соцсетях, мужчина находился в состоянии очень тяжелого алкогольного опьянения — настолько, что не мог связать двух слов. Очевидец, «поймавший» нарушителя, снял на видео его машину — Mazda MPV и высказал возмущение ситуацией.
«Вот скажите, чье тело ездит на этом автомобиле? Сейчас выезжал с «Красной шапочки» и чуть не столкнулся с автомобилем и не сбил двух гуляющих детей. Насколько я знаю, он каждый день такой ездит», — говорит очевидец.
Как отметили в комментариях к ролику, герой ролика живет в селе Анисимовка и действительно «не просыхает», но при этом не отказывается от поездок за рулем. Почему его до сих пор не лишил прав — остается вопросом.
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