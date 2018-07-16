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Трёх человек увезли в больницу после столкновения автомобиля и мотоцикла у железнодорожного вокзала
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Трёх человек увезли в больницу после столкновения автомобиля и мотоцикла у железнодорожного вокзала 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью около 02:00 на улице Челюскинцев столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Datsun mi-DO. Авария произошла рядом с железнодорожным вокзалом, когда водитель иномарки поворачивал на Привокзальную площадь. Мужчина не пропустил байкера, который ехал со стороны проспекта Космонавтов, и тот на скорости врезался в машину.
— В машине ехали паломники из Нового Уренгоя. Они возвращались после службы в Храме-на-Крови. Мужчина сказал, что скорость была высокая, и он поздно заметил свет фары мотоцикла, — рассказал E1.RU свидетель аварии.
Удар пришёлся в правую сторону автомобиля, где сидела пассажирка. Женщину увезли на скорой, водитель остался цел. Также медики госпитализировали молодого парня, управлявшего мотоциклом. Его состояние очень тяжёлое. Пострадала и девушка, которая ехала сзади на мотоцикле. У неё сломана ключица.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сняли его на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
За последние сутки это уже второе ДТП, в котором пострадали паломники, приехавшие в Екатеринбург. Днём 15 июля на ЕКАД микроавтобус с паломниками столкнулся с КамАЗом.
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