Автоледи забыла посмотреть в зеркала заднего вида и устроила ДТП во Владивостоке 

В воскресенье, 15 июля, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадали два автомобиля: Toyota Axio и Hummer, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Экипажи-ДПС».
По словам очевидцев, внедорожник двигался по Океанскому проспекту из центра в сторону Покровского парка.
На перекрестке с улицей Комарова в Hummer врезался автомобиль Toyota Axio, который двигался во второй полосе и решил перестроиться налево.
За рулем Axio оказалась девушка. По ее словам, она забыла посмотреть в зеркала заднего вида из-за чего не увидела внедорожник.