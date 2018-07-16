Автоледи забыла посмотреть в зеркала заднего вида и устроила ДТП во Владивостоке

В воскресенье, 15 июля, во Владивостоке произошло ДТП, в котором пострадали два автомобиля: Toyota Axio и Hummer , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Экипажи-ДПС».

По словам очевидцев, внедорожник двигался по Океанскому проспекту из центра в сторону Покровского парка.

На перекрестке с улицей Комарова в Hummer врезался автомобиль Toyota Axio, который двигался во второй полосе и решил перестроиться налево.

За рулем Axio оказалась девушка. По ее словам, она забыла посмотреть в зеркала заднего вида из-за чего не увидела внедорожник.