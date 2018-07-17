ГИБДД разработала новые правила сопровождения кортежей

МВД разработало новую инструкцию для дорожных инспекторов по сопровождению колонн и кортежей. Проект документа выложен для публичного обсуждения на портале правовых актов. Дискуссии продлятся до 30 июля. Инструкция определяет порядок действий сотрудников Госавтоинспекции , когда они организуют проезд глав регионов, военных колонн и спецтехники, колонн автобусов с детьми, а также автомобилей, которые участвуют в правительственных мероприятиях. В то же время под ее действие не подпадают кортежи первых лиц государства, указывает газета «Коммерсантъ»

Среди нововведений — возможность подать заявку на сопровождение через интернет, разрешение перевозки детей ночью (к вокзалам, аэропортам, местам ночлега на расстояние не более 100 км), а также отмена запрета открывать окна в перевозящих детей автобусах. Для сопровождения колонн ГИБДД выделяет необходимое количество автомобилей, из расчета не менее двух на колонну из десяти машин. Кортежи должны периодически пропускать транспорт, если за ними скопилось большое количество автомобилей. При перевозке детей скорость движения колонны ограничена 60 км в час, кортежу запрещено выезжать на полосу встречного движения, превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофора. Выезд на встречную полосу разрешен при перевозке негабаритных грузов.