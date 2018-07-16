Столкновения в Никарагуа: число погибших увеличилось до 10 человек

В Никарагуа по меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновений в воскресенье, 15 июля. Такие данные неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека» опубликовала на своем сайте газета Prensa.

Как уточняется, среди погибших — четыре сотрудника полиции, убитых в районе Камило-Ортега в городе Масайя. Одного из правоохранителей сожгли протестующие, защищавшие выстроенные из бетонных блоков баррикады. По данным проправительственного телеканала Canal 4, от рук преступников и террористов погиб сотрудник управления по борьбе с наркотиками Габриэль Вадо Руис.