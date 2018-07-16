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Столкновения в Никарагуа: число погибших увеличилось до 10 человек
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Столкновения в Никарагуа: число погибших увеличилось до 10 человек 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Никарагуа по меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновений в воскресенье, 15 июля. Такие данные неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека» опубликовала на своем сайте газета Prensa.
Как уточняется, среди погибших — четыре сотрудника полиции, убитых в районе Камило-Ортега в городе Масайя. Одного из правоохранителей сожгли протестующие, защищавшие выстроенные из бетонных блоков баррикады. По данным проправительственного телеканала Canal 4, от рук преступников и террористов погиб сотрудник управления по борьбе с наркотиками Габриэль Вадо Руис.
С середины апреля текущего года Никарагуа сотрясают антиправительственные выступления, вызванные реформой системы социального страхования. Вскоре после начала протестов президент страны Даниэль Ортега отменил преобразования, но это не нормализовало ситуацию. В период с 19 апреля по 10 июля в результате акций протеста более 350 человек были убиты и порядка 2100 человек получили ранения, напоминает ТАСС.
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