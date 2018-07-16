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Специалисты подсчитали доходы Mercedes-Benz, Audi, BMW
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Специалисты подсчитали доходы Mercedes-Benz, Audi, BMW 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Специалисты взялись за подсчёты. Было принято посчитать, сколько автомобилей от немецких производителей было реализовано на территории РФ.
За отчётный период было взято три автоконцерна: BMW, Mercedes-Benz и Audi.
Mеrcеdes-Bеnz удалось продать около 600 автомобилей, прибыль вырученная с продаж составила около 26 миллионов 600 млрд рублей за модель GLE-класса.
На втором месте по продажам расположился GLC-класс, более 500 российских потребителей приобрели себе автомобиль и помогли компании заработать около 20 млрд 900 млнрублей.
BMW за период нескольких месяцев удалось заработать около 10 миллионов. Самой популярной моделью среди россиян стала BMW X5.
И третье место специалисты присудили автопроизводителю Audi, компании удалось продать автомобилей практически на семь миллиардов рублей. Любители выделили модель Audi Q5.
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