Количество аварий в России стало меньше 

Капитальный ремонт дорог привел к сокращению количества ДТП на российских федеральных трассах. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.
Данные были приведены за первые пять месяцев текущего года. Число происшествий уменьшилось на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Погибших стало меньше на 3,5% — до 1,8 тысяч, а число раненых уменьшилось на 5,1% — до 10, 2 тысяч.
Издание пишет, что в январе — мае текущего года было зафиксировано порядка 6,9 тысяч ДТП, при этом за первые пять месяцев 2017 года было зафиксировано около 7,4 тысяч столкновений.
В Росавтодоре пояснили, что таких результатов удалось добиться благодаря ремонту дорог.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что значительные потоки грузовиков перемещаются с севера на юг и с востока на запад региона. Власти придают особую роль ЦКАД для Подмосковья. Дороги станут еще лучше, а «пробки» сократятся, отметил градоначальник.