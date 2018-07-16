Количество аварий в России стало меньше

Капитальный ремонт дорог привел к сокращению количества ДТП на российских федеральных трассах. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.

Данные были приведены за первые пять месяцев текущего года. Число происшествий уменьшилось на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Погибших стало меньше на 3,5% — до 1,8 тысяч, а число раненых уменьшилось на 5,1% — до 10, 2 тысяч.

Издание пишет, что в январе — мае текущего года было зафиксировано порядка 6,9 тысяч ДТП, при этом за первые пять месяцев 2017 года было зафиксировано около 7,4 тысяч столкновений.

В Росавтодоре пояснили, что таких результатов удалось добиться благодаря ремонту дорог.