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Жизни отравившихся спайсами новосибирских детей ничего не угрожает
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Жизни отравившихся спайсами новосибирских детей ничего не угрожает 

sibnovosti.ru 50 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Четверо детей, которые отравились курительными смесями в Кировском районе Новосибирска, находятся в стабильном состоянии. Один из них, ранее находившийся в реанимации, переведен в терапевтическое отделение, сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве представитель Главного управления МЧС по Новосибирской области Андрей Каменев.
Накануне школьники в возрасте 16, 15, 13 и 10 лет обнаружили так называемую «закладку» с наркотическим веществом во дворе одного из жилых домов по ул. Зорге. Полиция не исключает, что кто-то из них ранее уже употреблял наркотики и проводит расследование инцидента.
По словам заместителя начальника полиции Главного управления МВД по Новосибирской области Олега Ольнева, за минувшую неделю в области зарегистрировано 34 преступления, связанные в незаконным оборотом наркотиков. Изъято около 6 кг наркотических средств.
Фото: pixabay.com
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