Полицейские помогли врачам спасти ребенка

В Чите врач скорой помощи выразила благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь в госпитализации ребенка.

14 июля на телефон «доверия» УМВД России по Забайкальскому краю поступил звонок от врача станции скорой медицинской помощи. Женщина поблагодарила полицейских за оказанное содействие в спасении 11-летнего мальчика.

Оказалось, что в минувшие выходные, когда женщина находилась на дежурстве, их карета скорой помощи отправилась на экстренный вызов в село Беклемишево, которое находится в 100 километрах от Читы. По дороге транспортное средство сломалось. На помощь медицинским работникам пришел старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Читинскому району Борис Туезов, который в этот момент проезжал мимо. Майор полиции остановился и поинтересовался нужна ли помощь. Поняв, что заниматься ремонтом транспорта времени нет, он самостоятельно привез врача на вызов. Ребенку был поставлен диагноз — воспаление аппендицита. Ему требовалась срочная госпитализация в Краевую детскую клиническую больницу. Полицейский, в сопровождении доктора, доставил ребенка в ближайшее отделение полиции «Арахлейское» и передал пассажиров своим коллегам, которые доставили их в Читу.

Благодаря тому, что Борис Туезов не проехал мимо, оперативно сориентировался и принял все меры, ребенок получил медицинскую помощь, избежав серьезных последствий.