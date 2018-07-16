Ещё
Полицейские помогли врачам спасти ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские помогли врачам спасти ребенка 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
В Чите врач скорой помощи выразила благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь в госпитализации ребенка.
14 июля на телефон «доверия» УМВД России по Забайкальскому краю поступил звонок от врача станции скорой медицинской помощи. Женщина поблагодарила полицейских за оказанное содействие в спасении 11-летнего мальчика.
Оказалось, что в минувшие выходные, когда женщина находилась на дежурстве, их карета скорой помощи отправилась на экстренный вызов в село Беклемишево, которое находится в 100 километрах от Читы. По дороге транспортное средство сломалось. На помощь медицинским работникам пришел старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Читинскому району Борис Туезов, который в этот момент проезжал мимо. Майор полиции остановился и поинтересовался нужна ли помощь. Поняв, что заниматься ремонтом транспорта времени нет, он самостоятельно привез врача на вызов. Ребенку был поставлен диагноз — воспаление аппендицита. Ему требовалась срочная госпитализация в Краевую детскую клиническую больницу. Полицейский, в сопровождении доктора, доставил ребенка в ближайшее отделение полиции «Арахлейское» и передал пассажиров своим коллегам, которые доставили их в Читу.
Благодаря тому, что Борис Туезов не проехал мимо, оперативно сориентировался и принял все меры, ребенок получил медицинскую помощь, избежав серьезных последствий.
Стоит отметить, что о своем поступке ни участковый, ни сотрудники Алексей Бычкович и Константин Ковалев, дежурившие в отделении полиции «Арахлейское», никому не сообщили и продолжили нести службу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Кемеровской области сотрудники полиции проверили юных велосипедистов на знание правил дорожного движения В Кировской области сотрудник ГИБДД оказал травмированному ребенку первую помощь и доставил его в больницу Жители Республики Бурятия поблагодарили ульяновских автоинспекторов за оказанную помощь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства38
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто3
Названа пятерка лучших кроссоверов для девушек1
Названы самые доходные марки немецких автомобилей в РФ
Почему не стоит заправлять полный бак8
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение