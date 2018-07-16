Жизнь и здоровье пассажиров такси будут страховать

Со следующего года таксистов обяжут страховать свою ответственность перед пассажирами. С такой инициативой выступил Всероссийский союз страховщиков, и она уже получила одобрение депутатов Государственной думы РФ . Ожидается, что вместе со стоимостью поездки повысится защищенность клиентов перевозчиков.

— Конечно же, стоимость поездок может увеличиться. Это обычная лоббистская практика, когда идет за борьба за новые финансовые ресурсы. И поэтому страховщики изобретают дополнительные способы, как получить дополнительных доход. Сегодня ответственность за ущерб несет транспортная компания, а дополнительно к этому хотят собрать еще и деньги с таксистов. Мы живем в капиталистической стране, и поэтому удивляться тут нечему.

Ярослав Щербинин , председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта:

— Страховка будет закладываться в доход водителя. И еще один кусочек будет отрываться от его зарплаты. Если бы страховка тарифицировалась с учетом разных параметров, которые влияли бы на возмещение вреда, причиненного пассажиру, и все они учитывались бы, тогда в этом был бы положительный эффект. А в данной ситуации страховые компании получают дополнительный доход за счет водителя и пассажира.

Олег Чернышев, председатель объединения «Московский таксист»:

— Ситуация следующая: около 30 процентов водителей московских такси — приезжие из ближайших регионов. Это примерно 15 тысяч человек — самая незащищенная часть рабочих людей, которая подвергается жесточайшей эксплуатации по 16 часов в сутки без выходных. Таксомоторные парки через «Авито» зазывают народ в Москву, предлагая высокие зарплаты. На месте все оказывается не так. А так как в основном на эту работу идут люди малообеспеченные, им приходится соглашаться. Далее по договору аренды им дают автомобиль за две тысячи рублей в сутки. Бензин, мойка, перекусы, жилье, кузовной ремонт — за их счет. Арендодатели ни за что не отвечают. В общем, денег больше, ответственности ноль. Сам был в двух таких компаниях и не раз засыпал за рулем, когда перерабатывал. При этом понятно, что на крупных агрегаторах вина не меньшая. Были примеры, когда они доплачивали водителям-частникам, чтобы те ушли из небольших фирм, потом доплаты отменили. Стыдно за российский бизнес. Теперь тариф снизился настолько, что позволяет водителю на арендном автомобиле за вычетом всех расходов максимум рассчитывать на 20–25 тысяч рублей в месяц. Как вы понимаете, люди едут в Москву не для этого. Иногда дохода вообще нет. Например, при аварии. Страховки (КАСКО) обычно скрываются, и хозяин автопарка получает двойной навар с водителя и из страховой! Бизнес-модель крупного агрегатора — минимальный тариф и максимальный оборот. С частными машинами дело обстоит несколько лучше, но их не так много, примерно 20 процентов. Все остальное — это аренда. Из этого количества 30 процентов приходится на россияна, а больше половины — на трудовых мигрантов. Причем в основном это киргизы. Почему-то их любят московские автопарки и с удовольствием берут на работу. У москвичей (без аренды авто) доход держится примерно на уровне 60–100 тысяч рублей. К тому же они москвичи, а значит, нет проблем с жильем.