Три неочевидных нарушения, грозящих потерей прав

Превратить водителя в пешехода может не только «пьянка» или обгон через сплошную, но и, казалось бы, невинные действия.

Следует сто раз подумать — обгонять ли тихохода на трамвайных путях и включать ли заднюю передачу, когда вдруг приспичило укоротить маршрут.

Обгон и выезд трамваю «в лоб»

Раннее утро, пустая, но длинная улица с трамвайными рельсами в двух направлениях и еле ползущая впереди машина. Водитель издевается, заблудился, «затупил» в смартфоне и считает, что вы должны плестись за ним со скоростью 30 км/ч. Негодование, мгновенный обгон и… вы приехали — все видевший инспектор ГИБДД ужа радостно потирает ладошки. По сей день находятся те, кто считает выезд на трамвайные рельсы встречного направления разрешенным или как минимум не сильно наказуемым деянием. КоАП вмиг отрезвит.

В 4 части статьи 12.15 сказано: «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев». За повторное правонарушение придется ходить пешком уже год, но, если проступок зафиксировали «технические средства», то вновь отделаетесь штрафом в 5 тысяч рублей.

Частным случаем можно считать объезд препятствия, к которому ни в коем случае не относится тихоход или затор. Например, грузовик, приехавший в магазин и разгружающий продукты, при этом частично перегородивший узкую улицу. Наказание за это регламентирует третья часть статьи 12.15: «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия — влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей».

Перекресток с трамвайными путями

Автомобилист поворачивает на перекрестке налево, выезжает на дорогу с трамвайными путями, и его ловят гаишники, инкриминируя, что имело место движение по встречной полосе. На схеме указывается следующее: машина выехала на пересечение направлений, проехала по «встречке», обгоняя попутный трамвай, и вернулась на свою полосу. Так делать нельзя — в смысле, маневрировать подобным образом.

Мы неспроста коснулись именно этой ситуации. Герой одного печально известного отечественного фильма утверждал, что все болезни от бескультурья. Увы, нередко лишения бывают вовсе не из-за незнания ПДД и раздолбайства, а по воле инспекторов. Так, в российской судебной практике есть как минимум один выше описанный пример. Нарушение, о котором идет речь, могло быть притянуто за уши, а схема не соответствовать действительности хотя бы потому что сотрудники ГИБДД находились на расстоянии нескольких сотен метров, а видимость не позволяла подробно рассмотреть ситуацию темным зимним утром при снежной погоде. Скажем больше — инспектор мог обвинить водителя в том, чего не было. Реальность в том, что его слова не требуют доказательств, в то время как автомобилист устанет доказывать свою правоту, если только не имеет при себе запись с видеорегистратора. В общем, будьте внимательны в подобных обстоятельствах и даже не пытайтесь ехать по встречной полосе, особенно, если перед вами затор или медленно едущий трамвай. Обхитрите сами себя.

Движение задним ходом

В Правилах нет запрета на движение задним ходом по односторонней улице, но на лишение можно попасть. Речь о ситуации, когда водитель не хочет искать заезд на одностороннюю улицу и заруливает задним ходом под «кирпич» или едет, не убедившись в безопасности. В этом случае светит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». Напомним, что пункт 8.12 ПДД говорит, что «Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц».

Езда задним ходом встречается на городских улицах настолько часто, что со стороны может показаться совершенно обыденным и даже повсеместно разрешенным действием. Это не так. Маневр запрещен там же, где и разворот — на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах, в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м, в местах остановки транспортных средств, а также на перекрестках и на автомагистралях. Здесь наказание — 500 рублей, а за движение задним ходом по автомагистрали — 2500 рублей.