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В Кемерово мотоциклистам запретили кататься по центру города ночью
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В Кемерово мотоциклистам запретили кататься по центру города ночью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 16 июл — РИА Новости. Временное ограничение движения мотоциклов по ночам на многих улицах Центрального района Кемерово с понедельника вступило в силу, сообщает пресс-служба администрации города.
Местные жители ранее пожаловались городским властям на мотоциклистов, которые с шумом катаются по центральным улицам в ночное время.
"В областном центре с сегодняшнего дня вступает в силу ограничение движения мотоциклов. С 16 июля начинают действовать знаки «Движение мотоциклов запрещено» и «Время действия», установленные на улицах города", — говорится в сообщении.
Как пояснили в мэрии, проезд мототранспорта временно ограничен по Советскому проспекту, улицам Ноградской, Весенней, Николая Островского, Кирова.
В городском Центре организации дорожного движения в свою очередь уточнили, что мотоциклистам запрещено ездить по улицам, ведущим в центр города, с 22.00 до 8.00 (18.00-4.00 мск).
Контроль за соблюдением правил участниками дорожного движения, согласно федеральному закону «О полиции», возложен на сотрудников ГИБДД. Игнорирование знака на дороге может быть чревато предупреждением или применением административного штрафа, отметили в ведомстве.
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