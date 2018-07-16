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СМИ: на проезде Автоматики оренбуржца придавило автомобилем
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СМИ: на проезде Автоматики оренбуржца придавило автомобилем 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге на проезде Автоматики мужчину придавило автомобилем.
Во время проведения ремонтных работ по замене колеса сорвался домкрат, сообщает orsk.ru со ссылкой на очевидцев. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей и врачей.
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