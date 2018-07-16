СМИ: на проезде Автоматики оренбуржца придавило автомобилем

В Оренбурге на проезде Автоматики мужчину придавило автомобилем.

Во время проведения ремонтных работ по замене колеса сорвался домкрат, сообщает orsk.ru со ссылкой на очевидцев. Пострадавшему потребовалась помощь спасателей и врачей.